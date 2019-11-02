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Koray Şener kimdir? Koray Şener kaç yaşındaydı
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Koray Şener kimdir? Koray Şener kaç yaşındaydı

Koray Şener, 2018 yılında Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Futbol severlerin unutmadığı Koray Şener her sene anılıyor. Peki Koray Şener kimdir?

2 Kasım 2019 15:32

Koray Şener, 2018 yılında Galatasaray Fenerbahçe derbisini izlemek için yerini aldığı tribünde, karşılaşma başlamadan önce kalbine yenik düşerek geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Spor dünyasını yasa boğan olayın ardından unutulmayan Koray Şener başta Fenerbahçe camiası olmak üzere her sene anılıyor.

KORAY ŞENER KİMDİR?

20 yaşında hayatını kaybeden Koray Şener, Kocaeli Üniversiesi öğrencisiydi. Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlandı. Şener'e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener hayata veda etti.

02 Kasım 2019 Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener`i andı Geçen sezon Galatasaray derbisi öncesi tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için ölümünün birinci yıl dönümünde Ülker Stadı`nda anma töreni yapıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:32 | 2 Kasım 2019
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OGP
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9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
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