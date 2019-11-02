Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Futbolseverler şoke oldu!

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasının yeni bölümünde Okan Tokmak adlı yarışmacı ilk soruda elenirken sosyal medyada gündeme oturdu.

“Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve ’22 adam bir topun’ şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?” sorusu Okan Tokmak’ın ilk karşılaştığı soru oldu ve Tokmak yanlış cevap vererek elendi.

Şıklar arasında “Havasını söndürüyor”, “Üzerinden atlıyor”, “Yanından geçiyor” ve “Peşinden koşuyor” yer alırken Okan Tokmak’ın tercihi “Havasını söndürüyor” şıkkı oldu. Suudi Arabistan`da bir ilk! Kadın Amerikan güreşi organizasyonu düzenlendi... Suudi Arabistan`da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman`ın başlattığı, özellikle kadınlara yönelik reformlar dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdi de Suudi Arabistan`da ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlendi. İlgili Haberi Oku