Karius 3 maç sonra gol yedi ama galibiyeti kurtardı!

Antalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby’nin golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, 3 maç sonra kalesinde gol gördü. İç sahada 2-0 kazanılan Alanyaspor galibiyetinin ardından Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinden de 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. 3 maçta kalesini gole kapatan Abdullah Avcı’nın ekibi, Antalyaspor karşısında mücadelenin 51. dakikasında Mukairu’nun golüne engel olamadı.

Gökhan Gönül: `Bize ceza değil de ders verdi futbol!` Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül, Futbol ceza kesmek için fazla beklemez ama Serdar Özkan`ın o pozisyonunda bize ceza değil de ders verdi futbol! dedi. İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlıların kalecisi Karius, 87. dakikada kritik kurtarış yaparak takımının 3 puan almasını sağladı. Alman eldiven, Fredy’nin sağ kanattan pasında kale önünde topla buluşan Serdar Özkan’ın şutunda iyi yer tuttu ve ayaklarıyla gole izin vermedi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kara Kartal, puanını da 15’e çıkardı.

Beşiktaş 195 gün sonra... Süper Lig`in 10. haftasında Antalyaspor`u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasman galibiyeti aldı. Siyah-beyazlılar en son geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor`u Vida ve Burak Yılmaz`ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. İlgili Haberi Oku