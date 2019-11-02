İsviçre ekibi Servette’ten skandal paylaşım! Pornhub’dan ekran görüntüsü kullandılar!

İsviçre Süper Ligi’nin 13. haftasında Young Boys’u konuk edecek olan Servette FC, maç anonsunda şaşkınlık yaratan bir skandala imza attı! Anonsta dünyaca ünlü bir porno video sitesinden ekran görüntüsü kullanılırken paylaşım sosyal medyada ‘seksist’ olması nedeniyle tepki çekti.

Paylaşımda dikkat çeken detay ise arkaplanda yer alan Servette FC logosu oldu. Paylaşımda “Pazar günkü maç için bilet gişesine hücum var” ifadeleri yer alırken şaka amaçlayan paylaşan büyük tepki çekince kulüp de bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklama şöyle: “Arkaplanda logomuzun yer aldığı bu görseli sosyal medyada bizim paylaşmamız daha iyi olur diye düşündük. İnsanları güldürmek istemiştik. Pornhub gibi bilinen bir internet sitesinde Servette logosunun yer alması gülünç geldi.

Fotoğraftaki komik detay arkaplandaki logomuz. Önde bir kadın veya bir erkek olması bizim için fark etmiyor. Logomuzun bir porno platformunda yer almasından rahatsız olmak yerine buna gülmeyi tercih etmiştik. Rahatsız ettiğimiz herkesten özür dileriz.”