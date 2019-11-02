İşte UEFA’nın yeni organizasyonu Avrupa Konferans Ligi ve turnuvanın detayları!

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından düzenlemeye hazırlandığı ve 2021-22 sezonundan itibaren hayata geçecek olan turnuvanın adı Avrupa Konferans Ligi olarak belirlenirken formatın detayları da belli oldu. Kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında alt sıralarda yer alan ülkeler için de bir turnuva sahnesi olacak olan organizasyonda dörder takımdan oluşan 8 grupta toplam 32 takım mücadele verecek.

Üç ön eleme ve bir play-turunun ardından ‘şampiyonlar yolu’ndan gelen 5 takım, ‘ana yol’dan gelen 17 takım ve Avrupa Ligi play-off turunda elenen 10 takım grupları oluşturacak. Şampiyonlar Ligi’nde grubu üçüncü bitiren takımın yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmesi gibi, bundan böyle Avrupa Ligi’nde grubu üçüncü tamamlayan takımlar da elenmeyecek, yoluna Avrupa Konferans Ligi ikinci turundan devam edecek.

Avrupa Ligi’nde grup üçüncülerine bir fırsat daha!

Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar direkt olarak bir üst tura çıkarken, sekiz grup ikincisi ise UEFA Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımla bir ‘ara play-off’ oynayacak. Bu turun galipleri, yollarına son 16 turuyla devam edecek. Yeni kurulan ve 2021-22 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek Avrupa Konferans Ligi’nin Avrupa Ligi’ne bir diğer önemli etkisi de Avrupa'nın iki numaralı kupasında toplam 48 olan takım sayısının, 32’ye düşecek olması.

Avrupa Konferans Ligi’nde maçlar perşembe günleri Avrupa merkez saatine göre 18.45 ve 21.00’de oynanacak. Konferans Ligi’nde şampiyon olan takım, bir sonraki sezon otomatik olarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkı elde edecek. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: `Milletin bırakıp gitme nedeni olan sorunu çözdük` Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Biz buraya gelirken `Beşiktaş`ın 105 milyon lira borcu var, ödenmezse UEFA`ya gidemeyiz` dendi. Biz arkadaşlarımızla bu işi çözdük. Bu müjdeyi vereyim. Milletin bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu mazbata aldıktan 4 gün sonra biz çözdük. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. İlgili Haberi Oku