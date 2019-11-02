İstanbul Maratonu’na yabancı atlet damgası!

Vodafone’un sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bu yıl 41. kez düzenleniyor.

İstanbul’da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 40 yarıştan 11’ini Türk, 29’unu ise yabancı atletler kazandı.

İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan’ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 26 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.

Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 13 kez Kenyalı, 7 kere Etiyopyalı, ikişer kez İngiliz ve Fransız, birer kere de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı ve Azerbaycanlı atletler birinci geldi.

Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise aynı ülkeden sporcu Ruth Chepngetich elde etti.

EN İYİ VE EN KÖTÜ DERECELER

Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 7 yıldaki ismiyle Vodafone İstanbul Maratonu’nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, Kenyalı atlet Felix Kimutai gerçekleştirdi.

Felix Kimutai, geçen yılki 2.09.57’lik derecesiyle, vatandaşı Vincent Kiplagat’ın 2010 yılında elde ettiği 2.10.42’lik dereceyi geride bırakarak parkur rekorunu eline geçirdi.

Kadınlarda ise en iyi dereceyi geçen yıl birinci olan Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.18.35’lik derecesiyle yarış rekoru kırdı.

Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis’in imzası bulunuyor.

KADINLARDA DA YABANCILAR ZİRVEDE

Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 28 yarışta 27 yabancı, sadece bir Türk atlet birinci oldu.

Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 24 yarıştır ilk sırayı alamıyor.

Kadınlarda yabancı atletler arasında 7 kez Etiyopyalı, 6 kere Rus, dörder kez Rumen, Ukraynalı ve Kenyalı, birer kere de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.