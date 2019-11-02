İstanbul Maraton koşusu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yarın hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 3 Kasım Pazar günü “İstanbul Senin, Durma Koş” sloganıyla düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda yollar araçlara bir süre kapatılacak. Dünyada iki kıta arasında koşu imkanı sunan tek maratonda bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenler için açılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında sabah 08.45 itibari ile ilk startın verileceği yarışta, koşular 15 dakika aralıkla 3 ana kategoride gerçekleşecek. Maraton (42,195 km) koşusu Sultanahmet’te, 15 km koşusu Yenikapı’da ve Halk Koşusu (8 km) ise Vodafone Park’ta sona erecek.

İŞTE TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR:

3 Kasım Pazar günü saat 03:00 – 15:00 arasında parkur güzergâhları ve bu güzergâhlara çıkan tüm yollar, saat 03.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Trafiğe kapanacak yollar şunlar:

Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VIP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri.

3 ANA KATEGORİ, 3 FARKLI GÜZERGÂH

Maraton katılımcıları, göğüs numaralarını göstererek İETT otobüsleri, raylı sistem, vapur ve deniz otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Maraton (42 km) ve 15 km sporcularını köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı’ndan 07.00 – 07.30 saatleri arasında hareket edecek. Halk koşusu sporcularını start noktasına taşıyacak otobüsler ise Mecidiyeköy’den 07.00 – 08.00 saatleri arasında kalkacak.

YARIŞLARIN START SAATLERİ

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

09.00 42K Yarış Startı

09.15 15K Yarış Startı

09.45 8K Halk Koşusu