İran’da Tractor Sazi maçında 80 bin taraftar ‘Türkiye’ tezahüratı yapıp asker selamı verdi!

İran’ın Tebriz bölgesinin ve Güney Azerbaycan Türklerinin takımı olan Tractor Sazi’nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

Geçtiğimiz haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Tractor takımının taraftarları, İstiklal maçı için tribünleri tıklım tıklım doldururken yaklaşık 80 bin taraftar stadyumda “Türkiye tezahüratları yaptı.

Selamın cevabi gelir Türkiye’den?! 80.000 kişilik destek geldi kardeş Türkiye’ye! Bugünkü Traktör – @FcEsteghlal maçında Traktör taraftarı “Türkiye Türkiye” bağırarak Türkiye’ye selam gönderdi. pic.twitter.com/EVWVqM6kwf — TRACTOR FC (@TractorOfficial) November 1, 2019

Saatler öncesinden hazırlıklar yapan 80 bin taraftar asker selamı vererek Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajını da verdi.

Öte yandan İran polisi Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Başarılı çalıştırıcı Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tractor Sazi takımı, İstiklal karşısında sahadan 4-2’lik yenilgiyle ayrıldı.

TRAKTÖR FABRİKASINDAN DOĞUŞ!

Tractor Sazi kulübü, İran’ın en büyük fabrikalarından biri olan traktör fabrikasında 1970 yılında kuruldu.

Bölgede yaşayan yaklaşık 35 milyon Türk kökenli vatandaşın sesi olmayı parola olarak kabul eden Tractor, 5 sene içerisinde 1. Lig’e yükseldi. İran Devrimi ile sona ermeyen 1979-1980 sezonunu 12 takım arasından sekizinci olarak bitirdi. Ardından Irak-İran savaşı nedeniyle ulusal ligin iptali edilmesi sonucu, Tebriz Yerel Ligi'nde mücadeleye devam etti.

“Türk dilinde medrese Olmalıdır her kese” Her zamanki gibi yüksek sesle, söylendi. «تورک دیلینده مدرسه/اولمالیدیر هرکسه» شوعاری هر زامانکی کیمین اوجا سس ایله سسلندی. pic.twitter.com/k7gPdUvcJb — TRACTOR FC (@TractorOfficial) November 1, 2019

2001 yılında İran Pro Ligi'nin kurulunca, burada oynama istekleri onları alt ligde yarışmaya zorlayan Futbol Federasyonu’na takıldı. 7 sene süren mücadelenin ardından Faraz Kamalvand öncülüğünde 1. lige yükseldiler.

Traktör Futbol Kulübü, 2011-2012 sezonunda takımın efsaneleri arasına giren Amir Ghalenoi yönetiminde 2. olarak Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Zirvedeki yerini 2012-2013 ve 2014-15 sezonlarında koruyarak başarılarını sürekli hale getiren Tractor Sazi, 2013-2014 sezonunda İran'ın önemli kupalarından Hazfi Kupası'nı kazanarak önemli bir başarı elde etti.