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İran’da Tractor Sazi maçında 80 bin taraftar ‘Türkiye’ tezahüratı yapıp asker selamı verdi!

İran Liginde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Tractor Sazi'in, İstiklal takımıyla oynadığı maçta 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye tezahüratta bulundu. Taraftarlar ayrıca asker selamı da vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini gösterdi.

SKOR DIŞ HABER 2 Kasım 2019 10:09

İran’ın Tebriz bölgesinin ve Güney Azerbaycan Türklerinin takımı olan Tractor Sazi’nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

Geçtiğimiz haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Tractor takımının taraftarları, İstiklal maçı için tribünleri tıklım tıklım doldururken yaklaşık 80 bin taraftar stadyumda “Türkiye tezahüratları yaptı.

Saatler öncesinden hazırlıklar yapan 80 bin taraftar asker selamı vererek Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajını da verdi.

Öte yandan İran polisi Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Başarılı çalıştırıcı Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tractor Sazi takımı, İstiklal karşısında sahadan 4-2’lik yenilgiyle ayrıldı.

TRAKTÖR FABRİKASINDAN DOĞUŞ!

Tractor Sazi kulübü, İran’ın en büyük fabrikalarından biri olan traktör fabrikasında 1970 yılında kuruldu.

Bölgede yaşayan yaklaşık 35 milyon Türk kökenli vatandaşın sesi olmayı parola olarak kabul eden Tractor, 5 sene içerisinde 1. Lig’e yükseldi. İran Devrimi ile sona ermeyen 1979-1980 sezonunu 12 takım arasından sekizinci olarak bitirdi. Ardından Irak-İran savaşı nedeniyle ulusal ligin iptali edilmesi sonucu, Tebriz Yerel Ligi'nde mücadeleye devam etti.

2001 yılında İran Pro Ligi'nin kurulunca, burada oynama istekleri onları alt ligde yarışmaya zorlayan Futbol Federasyonu’na takıldı. 7 sene süren mücadelenin ardından Faraz Kamalvand öncülüğünde 1. lige yükseldiler.

Traktör Futbol Kulübü, 2011-2012 sezonunda takımın efsaneleri arasına giren Amir Ghalenoi yönetiminde 2. olarak Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Zirvedeki yerini 2012-2013 ve 2014-15 sezonlarında koruyarak başarılarını sürekli hale getiren Tractor Sazi, 2013-2014 sezonunda İran'ın önemli kupalarından Hazfi Kupası'nı kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Son güncelleme 10:25 | 2 Kasım 2019
iran İstiklal Tractor Sazi
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