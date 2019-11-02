İrem Yaman Avrupa Şampiyonu! Seçme müsabakası ile gitmişti

Tekvandoda İtalya’da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu İrem Yaman, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı. Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, altın madalya kazandı.

SEÇME MÜSABAKASI İLE GİTMİŞTİ

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun organize ettiği, İrem Yaman-Hatice Kübra İlgün seçme müsabakasını İrem Yaman kazanmıştı. İrem Yaman, 57 kiloda, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı.

Milli sporcu İrem Yaman, karşılaşma öncesinde seçme müsabakası yapılması kararını tepkiyle karşılaşmıştı.

Yaman, “Olimpiyat madalyasını hedefliyorum. Bunun için yarışırken Türkiye'de seçmeye girmek biraz komik” ifadelerini kullanmıştı.