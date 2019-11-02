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Taekwondo

İrem Yaman Avrupa Şampiyonu! Seçme müsabakası ile gitmişti

Federasyonun düzenlediği seçme müsabakası ile katıldığı G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli tekvandocu İrem Yaman, altın madalyaya uzandı.

2 Kasım 2019 22:24

Tekvandoda İtalya’da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu İrem Yaman, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı. Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, altın madalya kazandı.

SEÇME MÜSABAKASI İLE GİTMİŞTİ

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun organize ettiği, İrem Yaman-Hatice Kübra İlgün seçme müsabakasını İrem Yaman kazanmıştı. İrem Yaman, 57 kiloda, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı.

Milli sporcu İrem Yaman, karşılaşma öncesinde seçme müsabakası yapılması kararını tepkiyle karşılaşmıştı.

Yaman, “Olimpiyat madalyasını hedefliyorum. Bunun için yarışırken Türkiye'de seçmeye girmek biraz komik” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 22:57 | 2 Kasım 2019
avrupa şampiyonu İrem Yaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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