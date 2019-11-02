Inter’i Lukaku galibiyete taşıdı

İtalya Serie A’nın 11. haftasında Bologna ile Inter karşı karşıya geldi. Renato Dall Ara Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Şampiyonluk yarışı veren Milano ekibi, 59. dakikada Roberto Soriano’nun golüyle Bologna karşısında 1-0 geriye düştü.

75. dakikada Inter’in golcüsü Romelu Lukaku maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

Maçın uzatma dakikalarında ise hakem Federico La Penna, Inter lehine beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Belçikalı golcü Inter’e 3 puanı getiren golü kaydetti: 2-1.

Bu sonuçla Inter 28 puana yükselirken, Bologna 12 puanda kaldı.

Inter milli ara öncesinde gelecek hafta sahasında Verona’yı konuk edecek. Bologna ise deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.