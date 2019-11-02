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Inter’i Lukaku galibiyete taşıdı
İtalya Serie A

Inter’i Lukaku galibiyete taşıdı

Inter geriye düştüğü maçta Lukaku'nun biri son dakikada penaltıdan olmak üzere attığı gollerle Bologna'yı 2-1 mağlup etti.

2 Kasım 2019 23:00

İtalya Serie A’nın 11. haftasında Bologna ile Inter karşı karşıya geldi. Renato Dall Ara Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Şampiyonluk yarışı veren Milano ekibi, 59. dakikada Roberto Soriano’nun golüyle Bologna karşısında 1-0 geriye düştü.

75. dakikada Inter’in golcüsü Romelu Lukaku maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

Maçın uzatma dakikalarında ise hakem Federico La Penna, Inter lehine beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Belçikalı golcü Inter’e 3 puanı getiren golü kaydetti: 2-1.

Bu sonuçla Inter 28 puana yükselirken, Bologna 12 puanda kaldı.

Inter milli ara öncesinde gelecek hafta sahasında Verona’yı konuk edecek. Bologna ise deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.

Son güncelleme 23:00 | 2 Kasım 2019
bologna İNTER İtalya Serie A
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
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5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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