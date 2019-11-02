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Gökhan Gönül: ‘Bize ceza değil de ders verdi futbol!’
Süper Lig

Gökhan Gönül: ‘Bize ceza değil de ders verdi futbol!’

Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül, "Futbol ceza kesmek için fazla beklemez ama Serdar Özkan'ın o pozisyonunda bize ceza değil de ders verdi futbol!" dedi.

2 Kasım 2019 22:30

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederken müsabakanın ardından Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, “Futbol ceza kesmek için fazla beklemez ama Serdar Özkan’ın o pozisyonunda bize ceza değil de ders verdi futbol! Umarım bundan sonra 2-0 öne geçtikten sonra böyle hatalar yapmayız” diye konuştu.

‘Derbi galibiyetinin anlam kazanması için…’

Kendi performansını “Her maç işimi yapmaya çalışıyorum. Bazen iyi bazen kötü zamanlar oluyor. Her zaman sahada takımımı için mücadele eden biriyim” sözleriyle değerlendiren Gönül, “Geçen haftaki derbi galibiyetinin bir anlam ifade etmesi için bu maçtan 3 puan almamız şarttı. İyi ya da kötü oyun hiç fark etmezdi. Rakibin golünden sonra kontrolü onlar eline aldı” dedi.

Gökhan Gönül, “Özlenen Beşiktaş geri dönecek mi” sorusuna ise “Özlenen Beşiktaş… Bu soruyu cevaplamak benim haddime değil. Hangi Beşiktaş’ın özlendiğine ben karar veremem. Kimi çok pozisyona giren takımı sever, kimi az pozisyon verip sonuca gideni sever” şeklinde bir yanıt verdi. 02 Kasım 2019 Beşiktaş 195 gün sonra... Süper Lig`in 10. haftasında Antalyaspor`u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasman galibiyeti aldı. Siyah-beyazlılar en son geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor`u Vida ve Burak Yılmaz`ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:30 | 2 Kasım 2019
beşiktaş Gökhan Gönül süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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