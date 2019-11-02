Galatasaray’ın rakibi Liverpool

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Fatih Terim önderliğinde iç saha yenilmezliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa’da İngiliz devi Liverpool’u takip eti.

Galatasaray, Çaykur Rizespor’i konuk ettiği Süper Lig maçından ilk yarıda bulduğu gollerle galip ayrıldı. 18 dakikada 2-0 üstünlüğü yakalayan Galatasaray, skoru maç sonuna taşımayı başardı. 30 bin taraftar önünde oynayan sarı kırmızılılar, bu sonuçla iç sahadaki lig yenilmezliğini sürdürdü.

LİGLERİN İÇ SAHADA DEVAM EDEN YENİLMEZLİK SERİLERİ

Liverpool

45 maç, 35 galibiyet, 10 beraberlik

Galatasaray

41 maç, 34 galibiyet, 7 beraberlik

Ajax

34 maç, 31 galibiyet, 3 beraberlik

Juventus

28 maç, 24 galibiyet, 4 beraberlik