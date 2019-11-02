SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Karar Cübbeli’nin dünürüne ait kaçak villa için mi alındı?
Galatasaray’ın rakibi Liverpool
Süper Lig

Galatasaray’ın rakibi Liverpool

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle iç sahadaki lig yenilmezliğini 41 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar bu alanda Avrupa devleriyle aynı listede yer aldı.

2 Kasım 2019 09:39

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Fatih Terim önderliğinde iç saha yenilmezliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa’da İngiliz devi Liverpool’u takip eti.

Galatasaray, Çaykur Rizespor’i konuk ettiği Süper Lig maçından ilk yarıda bulduğu gollerle galip ayrıldı. 18 dakikada 2-0 üstünlüğü yakalayan Galatasaray, skoru maç sonuna taşımayı başardı. 30 bin taraftar önünde oynayan sarı kırmızılılar, bu sonuçla iç sahadaki lig yenilmezliğini sürdürdü.

LİGLERİN İÇ SAHADA DEVAM EDEN YENİLMEZLİK SERİLERİ

Liverpool

45 maç, 35 galibiyet, 10 beraberlik

Galatasaray

41 maç, 34 galibiyet, 7 beraberlik

Ajax

34 maç, 31 galibiyet, 3 beraberlik

Juventus

28 maç, 24 galibiyet, 4 beraberlik

Son güncelleme 09:39 | 2 Kasım 2019
Çaykur Rizespor galatasaray liverpool süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 15:00
-
Gençlerbirligi
Alanyaspor
Bugün - 17:30
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR