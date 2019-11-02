Galatasaray’dan Şener Özbayraklı’nın durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maç haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde hedefli pas oyunu oynandı.

Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI’NIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Rizespor ile oynanan Süper Lig müsabakası sırasında sağ arka adalesinde hissettiği ayrı nedeniyle maça devam edemeyen ve yapılan ilk muayenesinde bu bölgede ileri derecede zorlanma tespit edilen Şener Özbayraklı'nın tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun son sağlık durumu hakkında detaylı açıklama, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından paylaşılacaktır.

Sarı kırmızılılar, Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Spor yazarları Galatasaray Çaykur Rizespor maçı için ne dedi? Süper Lig`in 10.haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Çaykur Rizespor`u 2-0 mağlup etti. Kritik karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku