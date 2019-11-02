Futbol da heyecan da yetersiz

Galatasaray’ın oynadığı futbol keyif vermiyor. Kimine göre rotasyon kimine göre zorunlu değişiklikler, bu gerçeği değiştirmeye yetmemiş. Sarı-kırmızılı oyuncular maçın ilk 20 dakikası hariç yine o bildik hataları yaptı, bekleneni veremedi. Topu oyuna sokmakta yaşanan sıkıntı, geriye oynama hastalığı, sonu tehlikeli atağa dönüşen yanlara oynama illeti, ceza sahasında forvetleri topla buluşturamama. Çok pas yaparak topa sahip olmak demek rakibe üstünlük sağlamak değil hâlbuki!

Sarı-kırmızılıların ilk 20 dakikada oyunu domine etmesi ve Rizesporlu oyuncuların bireysel hataları durumu bir anda 2-0'a getirince ister istemez maçta “Acaba fark olur mu” düşüncesini aklıma getirdi. Ama nerede? Golü at, üstüne yat! Galatasaray el frenini çekti.

Seri-Lemina-Ömer üçlüsü iyi işler yaptı. Babel ve Emre Mor sezon başından bu yana işlemeyen kanatlara hareketlilik getirdi. Emre'nin fiziki yetersizliği gözlerden kaçmadı.

Terim yine iki bilinmeyenli denklem kurmuş, tıpkı basın toplantılarında söyleyemedikleri gibi! Belhanda, Feghouli ve Mariano gibi son iki şampiyonlukta katkısı olan oyuncuları kenarda oturtarak mesaj mı veriyor yoksa ceza mı, anlayamadım. Ya kötü gidişin faturasını onlara kesmek ya da Real Madrid maçını düşünerek dinlendirmek. Şunu iyi biliyorum ki Fatih Hoca, fırsatını bulur bulmaz formanın hakkını verenlerle yola devam eder.

Hakem Abdulkadir Bitigen, geçen sezon Rize'de oynanan ve Başkan Hasan Kartal'ın “Silahım olsa onları vururdum” dediğini unutmamış olacak ki iyi maç yönetti. Kart tercihlerini biraz geç kullandı. Her iki kulübeye abartılı itirazdan haklı kartlar gösterdi. Verdiği penaltı kararında, Rizeli oyuncunun topa uzak olması ve ellerini saklamasına rağmen dirseği yukarıda olduğu ve topun yönünü değiştirdiği için haklıydı .

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