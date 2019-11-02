Fenerbahçe’nin Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasını veto etmesinin 4 nedeni!

Fenerbahçe, Süper Lig kulüplerinin yüksek borç yüküne çare olarak gösterilen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasını; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aksine imzalamadı.

Bu duruma ‘Camiaya Sesleniş' programında değinen Başkan Ali Koç, kendi durumlarına uyan bir anlaşma istediklerini belirtti.

Bunun ışığında SÖZCÜ, TBB'nin Fenerbahçe'ye sunduğu şartları ortaya çıkardı.

TBB’nin verdiği 250 milyon TL’lik kredi düşük bulunuyor. Fenerbahçe’nin borcu 3,5 milyar TL’yi aşmış durumda

Gelirlerin yüzde 80’inin borçlara aktarılması, manevra alanını daraltıyor

Belirlenen 5 yıllık vade borcun ödenmesine yetmiyor. Fenerbahçe en az 10 yıl istiyor

Temerrüte düşmesi halinde başkan ve yöneticilere haciz başlatılması, bir daha aday olamamaları uygun bulunmuyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, DenizBank ve Aktifbank'tan oluşan konsorsiyum, beş yıla yayılan ve ilk iki yılı ödemesiz bir teklif sundu.

Bu anlaşmanın dikkat çeken maddeleri şöyle:

Kulüp; tüm şirketleri, iştirakleri ve müteşebbisleri kefil oluyor. Ayrıca yönetim kurulu başkanı münferiden ve müteselsiz kefil olmak zorunda.