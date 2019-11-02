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Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kafilesi! Kruse ve Rami yok!
Süper Lig

Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kafilesi! Kruse ve Rami yok!

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kruse ve Rami bu maçta yok! Dirar ile Harun Tekin ise kadroya döndü...

2 Kasım 2019 17:47

Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor’la karşılaşacak Fenerbahçe’nin maç kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar’ı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

Sakatlığı devam eden Adil Rami ve Max Kruse’nin yer almadığı sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

Son güncelleme 17:47 | 2 Kasım 2019
Adil Rami Fenerbahçe Harun Tekin Max Kruse Nabil Dirar süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Trabzonspor
10 4 17
4 Yeni Malatyaspor
9 5 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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