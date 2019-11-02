F.T.’nin takımı

Fatih Terim'in bu seneki en büyük hatası gerçekleri kabul etmeyişi ve olmayacak hayaller kurması. Korner bile kullanamadan kaybedilen Beşiktaş maçından sonra, “Bu takım F.T.'nin takımı değil” demişti. Bu takımı kuran, transferleri yapan, mental ve fiziksel olarak hazırlayan başka biri değildi oysa. F.T.'nin takımları önde basardı, çok koşardı, rakibi boğardı.

Ama o F.T. eski F.T. değil. Rize maçında mecburi rotasyon sonrasında yenilenen Galatasaray'ın nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu. Ahmet defansta fena değildi, Şener iyi götürdüğü maçı tamamlayamadı, Ömer, çoğu kez hatalı kararlar verse de dikine gitmeye çalışması ve golü getiren etkili ortasıyla takımı sırtladı. Emre bol bol çalım attı. Sonuç, organize olmayan iki atakta biri penaltıdan iki gol. Doğruların çok daha az olduğu alışık olduğumuz F.T. futbolu.

Andone ilerde yalnızları oynadı. Çünkü Galatasaray'ın kopuk futbolu forvetler için başa bela. Ya etkisiz kanat ortaları geliyor ya da yanlış son pas tercihleriyle forvet kim olursa olsun hayata küstürülüyor. Hızlı çıkılan ancak bitirilemeyen kontralar, etkisiz paslaşmalar ve düşük tempo…

KÖTÜ Rize önünde rahat bir galibiyet sadece krizin derinleşmesini önleyerek oh çektirdi. Ama gelecek adına yine de umut vermeyen, alıştığımız, alıştırıldığımız F.T. futbolu arka arkaya oynanacak Real Madrid, Gaziantep, Başakşehir, Brugge, Trabzon ve Alanya maçlarını kaldırmaz.

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