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Euroleague’de 6. haftanın MVP’si Tornike Shengelia
Euroleague

Euroleague’de 6. haftanın MVP’si Tornike Shengelia

Euroleague’in altıncı haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Saski Baskonia'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia seçildi.

2 Kasım 2019 17:50

Euroleague'de altıncı haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Saski Baskonia’nın, sahasında Bayern Münih’i 93-60’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, haftanın MVP'si seçildi. Yıldız basketbolcu, 26 dakika süre aldığı müsabakada 19 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 1 blok ve 1 top çalma oynayarak takımını sırtladı.

28 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.

Shengelia bu sezon dördüncü haftada da MVP seçilmişti.

Son güncelleme 17:50 | 2 Kasım 2019
Tornike Shengelia
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Trabzonspor
10 4 17
4 Yeni Malatyaspor
9 5 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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