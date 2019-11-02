Euroleague’de 6. haftanın MVP’si Tornike Shengelia

Euroleague'de altıncı haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Saski Baskonia’nın, sahasında Bayern Münih’i 93-60’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, haftanın MVP'si seçildi. Yıldız basketbolcu, 26 dakika süre aldığı müsabakada 19 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 1 blok ve 1 top çalma oynayarak takımını sırtladı.

28 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.

Shengelia bu sezon dördüncü haftada da MVP seçilmişti.