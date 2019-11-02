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Emmanuel Emenike’den Aziz Yıldırım paylaşımı!
Fenerbahçe

Emmanuel Emenike’den Aziz Yıldırım paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

2 Kasım 2019 13:19

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aziz Yıldırım’ın doğum gününü kutladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolcu, “Her harika baba harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder! Mutlu Yıllar baba” ifadelerini kullandı.

2013-2015 yılları arasında sarı lacivertli formayı giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Belçika’nın Westerloo takımında sürdürüyor.

Son güncelleme 13:19 | 2 Kasım 2019
Aziz Yıldırım Emmanuel Emenike Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
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