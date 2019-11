Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu’nda birinci oldu, 820 bin lira ödülü aldı

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 81. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu, 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı.

Birinciye 820 bin lira verilen toplam 1 milyon 435 bin lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Gökhan Kocakaya’nın yaptığı “Long Runner” isimli at 2.29.42’lik derecesiyle birinci oldu.

Koşuda, Ayhan Kurşun’un bindiği “Angel Of Death” adlı at 2.30.06’lık derecesiyle ikinci, jokeyliğini Halis Karataş’ın yaptığı “Mister Görkem” isimli at ise 2.30.20’lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.