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Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu’nda birinci oldu, 820 bin lira ödülü aldı
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Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu’nda birinci oldu, 820 bin lira ödülü aldı

At yarışlarında Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Long Runner" isimli at kazandı.

2 Kasım 2019 16:55

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 81. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu, 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı.

Birinciye 820 bin lira verilen toplam 1 milyon 435 bin lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Gökhan Kocakaya’nın yaptığı “Long Runner” isimli at 2.29.42’lik derecesiyle birinci oldu.

Koşuda, Ayhan Kurşun’un bindiği “Angel Of Death” adlı at 2.30.06’lık derecesiyle ikinci, jokeyliğini Halis Karataş’ın yaptığı “Mister Görkem” isimli at ise 2.30.20’lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Son güncelleme 17:23 | 2 Kasım 2019
cumhurbaşkanlığı kupası koşusu long runner
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OGP
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