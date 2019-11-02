CANLI | Trabzonspor Göztepe

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile karşılaşıyor. Medical Park Stadı’nda oynanacak Trabzonspor-Göztepe maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

STAT: Medical Park

SAAT: 17:30

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Fırat Aydınus

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Campi, Hosseini, Abdurrahim, Cafer, K. Ahmet, Fıratcan, Avdijaj, Koray

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Atınç, Leo, Murat, Yalçın, Yasin, Batuhan, Napoleoni, Deniz, Eren

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel, Sturridge, Abdulkadir Parmak kadroda yer almıyor.

Göztepe’de istifa eden Tamer Tuna’nın yokluğunda takımı sahaya Sivas Belediyespor karşılaşmasında olduğu gibi kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkarıyor. Göztepe’de sakatlıkları bulunan Poko ve Serdar Gürler forma giyemiyor.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Aşağıdaki link üzerinden Trabzonspor Göztepe maçını canlı izleyebilirsiniz. Link üzerinden yapacağınız üyelik işlemleri ücret gerektirebilir.

TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI İZLE

TRABZONSPOR DÖRT MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, Göztepe karşısında da galibiyeti hedefliyor. 16 puanla lider Alanyaspor’un 2 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, Göztepe maçını kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor ile Göztepe, ligde 23’üncü kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor’un 9, Göztepe’nin ise 4 galibiyeti bulunuyor.

İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.