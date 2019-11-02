MAÇ SONUCU | İttifak Holding Konyaspor 1-1 Gençlerbirliği

Süper Lig’de günün açılış maçında İttifak Holding Konyaspor evinde Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni ağırladı. Son 2 haftadır galibiyet alamayan ve 2-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe deplasmanında da 5-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor, seyircisi önünde yine 3 puan alamadı.

37. dakikada Farouk Miya ile öne geçen Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açacak pozisyonları harcayan Aykut Kocaman’ın öğrencileri rakibini oyundan düşüremedi.

Gençlerbirliği 90+4’te Yasin Pehlivan’ın attığı şık rövaşata golüyle son dakikada beraberliği yakaladı. Bu sonucun ardından Konyaspor 13 puanla 8.sırada kalırken Gençlerbirliği ise 7 puana yükseldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 49 Volkan Fındıklı), Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Bajic), Milosevic, Shengelia (Dk. 90 1 Diagne), Miya

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Ramos, Polomat, Ayite (Dk. 83 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Goller: Dk. 37 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 4 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 41 Polomat, Dk. 85 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 87 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI:

21′ Konyaspor atağında Gençlerbirliği savunmasından dönün topu önünde bulan Milosevic’in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

31′ Milosevic’in pasında ceza yayında topla buluşan Shengelia’nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL! 37′ Ev sahibi ekip, kaleci Ertaç Özbir’in büyük hatasıyla öne geçti. Polomat’ın geri pasında kaleci Ertaç, kaleye hareketlenen Konyasporlu Ömer Ali Şahiner’den sıyrılmak isterken topu ayağından fazla açtı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Skubic, topu ceza alanı önündeki Miya’ya gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

53′ Stancu’nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, top direkten döndü.

75′ Erdem Özgenç’in sağ kanattan pasına hareketlenen Nadir Çiftçi’nin çaprazdan kaleye vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere tokatladı.

78′ Milosevic’in ceza sahası içerisinden şutunda, top üst direkten auta çıktı.

GOL! 90+4′ Konuk ekip beraberliği yakaladı. Kullanılan kornerde ceza sahasında topa yükselen Ramos’un kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Yasin Pehlivan, röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.