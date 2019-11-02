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Can Öncü Malezya’da piste çıkıyor
Motor Sporları

Can Öncü Malezya’da piste çıkıyor

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası on sekizinci yarışı olan Malezya’da piste çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan 15 yaşındaki Öncü, geçen sezon Moto3’te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix’sini kazanmayı başarmıştı. Genç yıldız Moto3’te Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor.

2 Kasım 2019 22:15

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 18. yarışına çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Can Öncü, pazar günü Malezya'da Sepang Pisti'nde podyumu kovalayacak. Yarış TSİ 07.00'de başlayacak.

Şampiyon Marc Marquez de sahne alıyor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de de sezonun 18.yarışı da Malezya'da koşulacak. 5.5 kilometre uzunluğundaki Sepang Pisti'ndeki yarışa Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar şampiyonu olarak çıkacak. Moto GP'nin 15. yarışı olan Tayland yarışını zirvede tamamlayarak kariyerinin 6. MotoGP, toplamda 8. Dünya şampiyonluğunu kazanan İspanyol sporcu, üst üste 4. Kez mutlu sona ulaşmış oldu. Red Bull sporcusu Marquez'in şampiyon unvanı ile çıkacağı pazar günkü Malezya mücadelesi TSİ 10.00'da başlayacak ve 20 tur sürecek. 02 Kasım 2019 VakıfBank set vermeden kazandı! Giovanni Guidetti 500. maçına çıktı! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi altıncı haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas`ı 25-12, 25-20 ve 25-11`lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşma aynı zamanda Başantrenör Giovanni Guidetti`nin sarı-siyahlılar`ın başında çıktığı 500`üncü maç oldu. 7 Mayıs 2008 günü VakıfBank`ta başantrenörlük görevine getirilen Guidetti, bugüne kadar takımının başında çıktığı 500 maçta 425 galibiyet elde ederken, 18 kupa kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:15 | 2 Kasım 2019
Can Öncü
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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Alanyaspor
Bugün - 17:30
0
-
0
Istanbul Basaksehir
Trabzonspor
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0
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1
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