Blizzcon 2019’da Diablo 4 tanıtıldı

Oyun dünyasının önemli etkinliklerinden BlizzCon, her sene olduğu gibi Kasım ayının ilk haftası Anaheim, California’da düzenleniyor. Blizzard’ın gelecek bir seneyi kapsayan etkinlik takviminin, yeni oyunlarının ve gelişmelerinin açıklandığı organizasyon geçtiğimiz sene zayıf geçen etkinlik sonrası bu sene tekrar ayağa kalkmış gibi görünüyor.

Blizzard`ın oyunu World of Warcraft rekorla başladı Blizzard, World of Warcraft`ın yeni versiyonu Classic`i piyasaya sürdü. Oyun sunucularda büyük ilgi görürken Twitch`te 1 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. İlgili Haberi Oku

Organizasyonda World of Warcraft Shadowsland, Overwatch 2 gibi oyunlar tanıtılırken uzun süredir beklenen Diablo 4 oyunu da sevenleriyle buluştu. Oyun tanıtımları için hazırladığı sinematiklerle ünlü Blizzard, Diablo 4 sinematiğiyle yine ilgi odağı olmayı başardı.

Diablo 4 ve Overwatch 2’nin çıkış tarihi açıklanmadı. WoW: Shadowsland’in ise ön satışları başlarken oyunun önümüzdeki sene piyasa sürüleceği açıklandı. Ayrıca yapılan panellerde Heartstone, Heroes of Storm ve Starcraft oyunlarına gelen minör değişiklikler oyunseverlere tanıtıldı. Detaylı bilgilere blizzcon.com sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.