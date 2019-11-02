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Beşiktaş’ta ufak çaplı Domagoj Vida krizi!
Süper Lig

Beşiktaş’ta ufak çaplı Domagoj Vida krizi!

Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra oyuncuların alacaklarını ödeyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi arasında Hırvat futbolcu Domagoj Vida'yla küçük bir anlaşmazlık çıktı. Tecrübeli stoper, sözleşmesinde yer alan maddedeki 600 bin Euro’nun ödenmesini talep etti.

2 Kasım 2019 11:23

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin göreve başlar başlamaz üzerinde titrediği futbolcuların maaş konusunda hareketlilik sürüyor.

Geçen sezon maaşlarının zamanında yatmadığı gerekçesiyle tepki gösteren Domagoj Vida'yla eski yönetim arasında özel bir sözleşme yapılmıştı.

Geçen hafta tüm futbolcuların bu sorununu çözen ve ‘borçsuzluk kâğıdı'nı alan yönetim, Hırvat stoperin özel sözleşmesinde yer alan maddedeki 600 bin Euro'nun ödenmesini talep etmesiyle karşı karşıya kaldı.

Çebi'nin bu konuda devreye girdiği ve geçici bir çözüm sağladığı öğrenildi. Vida'nın bu konuyu FİFA'ya taşıma hakkı var.

02 Kasım 2019 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: `Milletin bırakıp gitme nedeni olan sorunu çözdük` Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Biz buraya gelirken `Beşiktaş`ın 105 milyon lira borcu var, ödenmezse UEFA`ya gidemeyiz` dendi. Biz arkadaşlarımızla bu işi çözdük. Bu müjdeyi vereyim. Milletin bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu mazbata aldıktan 4 gün sonra biz çözdük. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:23 | 2 Kasım 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaş Domagoj Vida
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