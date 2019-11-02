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Bayern Münih yıllardır böyle görülmedi! Tarihi skor…
Almanya Bundesliga

Bayern Münih yıllardır böyle görülmedi! Tarihi skor…

Almanya Bundesliga'da flaş bir sonuç çıktı! Eintracht Frankfurt, sahasında Bayern Münih'i adeta sahadan sildi: 5-1.

2 Kasım 2019 20:58

Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga’nın 10. haftasında Commerzbank Arena’da Bayern Münih’i konuk etti.

Jerome Boateng’in 10. dakikada kırmızı kart görerek Bayern Münih’i 10 kişi bıraktığı maçta Eintracht Frankfurt, 25. dakikada Filip Kostic ve 33. dakikada Djibril Sow’un attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bayern Münih’te Robert Lewandowski’nin 37. dakikada topu filelere göndermesiyle ilk yarı 2-1 sona erdi.

Lewandowski, son haftalarda sürdürdüğü başarılı formunu Eintracht Frankfurt maçında da sürdürdü ve takımının tek golünü kaydetti.

Ev sahibi ekip, 49. dakikada David Abraham, 61. dakikada Martin Hinteregger ve 85. dakikada Goncalo Paciencia ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih 18 puanda kalırken, Eintracht Frankfurt puanını 17’ye çıkardı.

Son güncelleme 21:29 | 2 Kasım 2019
Almanya Bundesliga bayern münih eintracht frankfurt
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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