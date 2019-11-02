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Barcelona’ya ağır darbe!
İspanya La Liga

Barcelona’ya ağır darbe!

Barcelona,ilk yarısını önde tamamladığı maçta deplasmanda Levante'ye 3-1 yenildi. Katalan ekibinde Luis Suarez sakatlandı.

2 Kasım 2019 20:38

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante’ye 3-1 yenildi. Barcelona’nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, Levante maçının 40. dakikasından sakatlanarak oyundan çıktı. Suarez’in yerine oyuna Carles Perez girdi.

La Liga’da 12. haftaya lider giren Barcelona, orta sıralarda bulunan Levante ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Barcelona’nın Arjantinli futbolusu Lionel Messi, 38. dakikada tartışmalı bir pozisyonun ardından verilen penaltıda topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı daha atak oynayan ev sahibi takım, 8 dakika içinde bulduğu üç golle 3 puanı aldı. Levante’nin gollerini 60. dakikada Jose Gomez Campana, 63. dakikada Borja Mayoral ve 68. dakikada Nemanja Radoja kaydetti.

Bu skorla Barcelona 22 puanda kalırken, Levante puanını 17’ye çıkardı.

La Liga’nın 10. haftasında, 26 Ekim’de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık’a ertelendiğinden, Katalan ekibinin 1 maçı eksik bulunuyor.

Son güncelleme 20:38 | 2 Kasım 2019
barcelona ispanya la liga levante
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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