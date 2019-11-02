Aston Villa Liverpool maç özeti: Liverpool son anda!

Aston Villa karşısında ecel terleri döken Liverpool son 10 dakikada bulduğu gollerle galibiyeti buldu ve liderliğini korudu. Aşağıdaki linkten Aston Villa Liverpool maç özetini izleyebilirsiniz.

ASTON VİLLA LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ İZLE

Lider Liverpool, 21. dakikada eski Kasımpaşalı Trezeguet’nin golüyle Aston Villa karşısında 1-0 geriye düştü. Maç boyunca Aston Villa karşısında topa hakim olan Liverpool beraberlik golünü 87. dakikada sol bek Andrew Robertson ile buldu: 1-1. 65. dakikada oyundan Firmino ve Salah’ı alan Klopp’u sevindiren ise 90+4’te Mane oldu. Sağ bek Trent Alexander-Arnold’un kulladığı köşe vuruşta ön direkte yükselen Mane, uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla kaleci Heaton’ı çaresiz bıraktı ve Liverpool’a 2-1’lik galibiyeti getirdi.