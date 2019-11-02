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Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Sakatlık sonrası sevindirici haber!
Süper Lig

Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Sakatlık sonrası sevindirici haber!

Beşiktaş bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Lige kötü bir başlangıç yapan ardından Galatasaray galibiyetiyle umut bulan Beşiktaş'ın parolası galibiyet. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2 Kasım 2019 15:30

Antalyaspor Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş, Süper Lig’in 10. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin ardından Antalya deplasmanından da üç puan ile dönmenin hesaplarını yapan Beşiktaş’ta sakat oyunculardan gelen haberler sevindirdi. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçının saati ve kanalı…

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Son dakika… Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edildi

BURAK YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

Siyah beyazlılarda bir süredir sakatlığı devam eden ve oynayıp oynayamacağı belli olmayan Burak Yılmaz'dan sevindirici haber geldi… Beşiktaş Kulübü'nün açıkladığı 21 kişilik kadroda Burak Yılmaz'ın da adı yer aldı. Süper Lig'in 10.haftasında oynanacak Antalyaspor deplasmanında Burak Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor.

Aktarılan bilgilara göre Burak Yılmaz'ın teknik direktör Abdullah Avcı ile özel olarak görüştüğü ve sakat olmasına rağmen takımı ile beraber olmak istediği aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın Burak'a ilk 11'de görev vermese de maçın gidişatına göre oyunda değerlendirebileceği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş'ta Douglas, N'Koudou ve Dorukhan Toköz, sakatlıkları sebebiyle Antalya kafilesinde yer almayan isimler oldu.

Son güncelleme 15:30 | 2 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
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