CANLI | Antalyaspor 0-2 Beşiktaş (İlk yarı sona erdi)

Antalyaspor Beşiktaş canlı! Antalyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Geçen hafta konuğu Galatasaray’ı 1-0 yenerek derin bir nefes alan ve seri hedefleyen Beşiktaş, son 2 haftada 2 yenilgi alan Antalyaspor’a konuk oluyor. İki takım da kendi süreçlerini göze alarak mutlak galibiyet hedefliyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Antalya Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS HD1

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif

YEDEKLER: Boffin, Salih, Doğukan, Fredy, Tarık, Yekta, Serdar, Harun Alpsoy, Amilton, Celustka

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut

YEDEKLER: Utku, Roco, Güven, Oğuzhan, Boyd, Burak, Necip, Muhayer, Kartal, Erdem

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ve Victor Ruiz, Antalyaspor maçı kadrosuna alındı. Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan N’Koudou, Douglas ve Dorukhan Toköz ise kadroda yer almadı. Teknik direktör Avcı, Orkan Çınar’a da kadroda yer vermedi.

Ahmet Nur Çebi`den Aboubakar ve Talisca açıklaması: `Şov yok, popülizm yok` Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolcularla yaptığı kahvaltıda şampiyonluk sözü aldığını ifade ederken transfer gündemine ilişkin samimi ifadeler kullandı. Çebi, Talisca ve Aboubakar isimleriyle ilgili olarak Bütçelerimize uygun düşerlerse varlar, yoksa yoklar. Şov yok, popülizm yok dedi. İlgili Haberi Oku