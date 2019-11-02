CANLI | Antalyaspor 0-2 Beşiktaş (İlk yarı sona erdi)

Antalyaspor Beşiktaş canlı! Antalyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Geçen hafta konuğu Galatasaray’ı 1-0 yenerek derin bir nefes alan ve seri hedefleyen Beşiktaş, son 2 haftada 2 yenilgi alan Antalyaspor’a konuk oluyor. İki takım da kendi süreçlerini göze alarak mutlak galibiyet hedefliyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER
STAT: Antalya Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS HD1
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif
YEDEKLER: Boffin, Salih, Doğukan, Fredy, Tarık, Yekta, Serdar, Harun Alpsoy, Amilton, Celustka
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut
YEDEKLER: Utku, Roco, Güven, Oğuzhan, Boyd, Burak, Necip, Muhayer, Kartal, Erdem
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ve Victor Ruiz, Antalyaspor maçı kadrosuna alındı. Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan N’Koudou, Douglas ve Dorukhan Toköz ise kadroda yer almadı. Teknik direktör Avcı, Orkan Çınar’a da kadroda yer vermedi.