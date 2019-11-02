Antalyaspor Beşiktaş maç özeti izle: Beşiktaş’ın yükselişi sürüyor…

Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı. Son bölümü nefes kesen maçın ardından Beşiktaş 15 puana yükseldi. Maçın ardından Antalyaspor Beşiktaş maç özeti merakla araştırılmaya başlandı. İşte Antalyaspor Beşiktaş maç özeti…

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

BEŞİKTAŞ’IN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Beşiktaş’ın golleri 9’da Domagoj Vida ve 11’de Aboulay Diaby’den geldi. Antalyaspor’un golünü ise 52’de Paul Mukairu kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 15 yaptı. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.