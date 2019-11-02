MAÇ SONUCU | Alanyaspor 0-0 Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadelede 90 dakika boyunca skor değişmedi: 0-0.

Bu maça çıkmadan önce oynadığı son 5 maçta tek galibiyet alıp 6 puan toplayan Erol Bulut’un öğrencileri, ilk yarıda şut çektirmedikleri rakiplerini mağlup edemedi. Alanyaspor ilk yarıda 3 tehlikeli pozisyonda da golü bulmadı.

Öte yandan Başakşehir’de son haftaların formda ismi İrfan Can Kahveci, sakatlanarak 17. dakikada yerini Robinho’ya bıraktı.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 19 puan ve maç fazlasıyla lider durumda, Medipol Başakşehir ise 16 puanla 10. haftayı tamamladı.

Antalya temsilcisi gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda; İstanbul ekibi ise sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut (Dk. 63 Djalma Campos), Ceyhun Gülselam (Dk. 84 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 75 Bammou), Cisse

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike (Dk. 89 Demba Ba), İrfan Can Kahveci (Dk. 17. Robinho), Visca, Elia (Dk. 60 Berkay Özcan), Crivelli

Sarı kart: Dk. 45 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 53 Crivelli (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Aytemiz Alanyaspor’un sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta, topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun ortasında, kafalardan seken meşin yuvarlağı Medipol Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

26. dakikada Junior Fernandes’in pasında topla buluşan Ceyhun Gülselam, bekletmeden meşin yuvarlağı Bakasetas’a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

28. dakikada sol kanattan korner kullanan Bakasetas, topu arka direğe çıkardı. Junior Fernandes’in kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Medipol Başakşehirli Azubuike uzaklaştırdı.

42. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Ceyhun Gülselam’ın pasında topla buluşan Junior Fernandes, Skrtel’i şık bir hareketle geçip, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

52. dakikada soldan Nsakala’nın ceza sahası içine ortası sonrası Bakasetas’ın kontrol ettikten sonra vuruşunda, top auta gitti.

66. dakikada soldan Robinho’nun ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Visca’nın şutu sonrası kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın rakip oyuncuyu geçtikten sonra uzak köşeye şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

80. dakikada Nsakala’nın solda ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse’nin kafa vuruşunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.

90. dakikada Bammou’nun soldan çizgiye inerek yaptığı ortada, müsait durumdaki Salih Uçan’ın kale önündeki kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan, UEFA’nın gol sevincinde asker selamı verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci’ye Alanyaspor taraftarlarından destek geldi. Tribünlere çağrılan futbolcuya çiçek verildi.