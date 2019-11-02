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Akhisarspor ile Adana Demirspor yenişemedi
TFF 1.Lig

Akhisarspor ile Adana Demirspor yenişemedi

Akhisarspor ile Adana Demirspor her iki devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

2 Kasım 2019 21:30

TFF 1. Lig’in 10. haftasındaki Akhisarspor-Adana Demirspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 12 puana yükselirken, konuk takım da 17 puanla haftayı tamamladı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü (Dk. 72 Hadzic), Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 59 Alperen Babacan), Musa Nizam, Aykut Çeviker, Bjarnason, Vrsajevic, Muhammet Reis (Dk. 81 Taha Yalçıner), Erhan Çelenk, Cikalleshi

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Rassoul, Mehmet Uslu (Dk. 10 Orhan Taşdelen), Vedat Bora (Dk. 22 Carayol), Traore, Sinan Kurt, Levent Ayçiçek, Volkan Şen (Dk. 68 Kosecki), Stokes

Goller: Dk. 43 Erhan Çelenk (Akhisarspor), Dk. 53 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 39 Adil Demirbağ, Dk. 53 Volkan Şen, Dk. 72 Carayol (Adana Demirspor)

Son güncelleme 21:30 | 2 Kasım 2019
adana demirspor Akhisarspor tff 1.lig
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OGP
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10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
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10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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