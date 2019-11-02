Ahmet Nur Çebi’den Aboubakar ve Talisca açıklaması: ‘Şov yok, popülizm yok’

Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik durumu ve transfer dedikodularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Anderson Talisca, Vincent Aboubakar gibi isimlerin gündemde olduğu iddiasına yanıt veren Çebi, “Bu saate kadar gelmedi sadece onu söyleyebilirim. Gelirse kendileri buraya gelmiş olurlar. Gelmeyecek kimsenin gündemde kalmasını Beşiktaş adına doğru bulmuyoruz. Böyle bir şey şu an gündemimizde yok. Taraftarın isteği olarak algılandırılıyor. Ama gerçekler ve durum aynı değil. Tabii ki Talisca bütçemize uygun gelirse niye gelmesin, çok iyi futbolcu. Aboubakar da öyle. Bütçelerimize uygun düşerlerse varlar, yoksa yoklar. Şov yok, popülizm yok” ifadelerini kullandı.

Transferleri siyah beyazlı kulübün geleceğini düşünerek yapacaklarını söyleyen Çebi, “Kulübün durumu ortada. Her kulüp gibi önce bütçemizi halletmemiz lazım. Transferleri şov amaçlı yaparsanız katkısı olmaz. Biz bonservisi olmayan, geleceğe ışık tutabilecek futbolcuları seçerek yürümek istiyoruz. Taraftar belki çok üzülebilir ama ben Beşiktaş’a yalan söylemeyeceğim diye geldim. Amacımız ilerideki Beşiktaş’ı güçlendirmek” dedi.

Öte yandan futbolcularla kahvaltıda sohbet ettiğini dile getiren Çebi, “Futbolcularımızla kahvaltıda el sıkıştık şampiyon olmak için. Onlar en iyisini yapacaklarına dair söz verdiler. Tabii ki ben istedim, onlar da gayret edeceklerinin sözünü verdiler. Bu bizim için yeterli. İyi niyet olsun, istek olsun yeterli” şeklinde konuştu.

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