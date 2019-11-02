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Abdoulay Diaby merkezde oynamak istiyor
Süper Lig

Abdoulay Diaby merkezde oynamak istiyor

Antalyaspor'a karşı golle Beşiktaş formasıyla 2. golünü kaydeden Abdoulay Diaby, maçtan sonra konuştu. Malili futbolcu, forvet arkasında oynayınca daha etkili olduğunu söyledi.

2 Kasım 2019 23:31

Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçında takımının ikinci golünü atan Abdoulay Diaby, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin 2. golünü kaydeden yıldız isim, bıçak sırtı bir durumda olduklarını ifade ederken, “Çok mutluyuz, daha kolay olabilirdi, maçı ilk yarıda bitirebilirdik. Bıçak sırtı bir durum oldu ama 3 puanla bitirdik” dedi.

Beşiktaşlı yıldız, konuşmasının devamında Abdullah Avcı’nın kendisini mevkisini değiştirmesine ilişkin yaptığı yorumda, “Merkezde oynadığımda, kale önünde olduğumda daha çok tehdit yaratabiliyorum ama kenarda da oynayabilecek ve tehlike yaratabilecek etkiye sahibim” dedi.

Son güncelleme 23:31 | 2 Kasım 2019
Abdoulay Diaby beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
10 4 16
5 Istanbul Basaksehir
10 4 16
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