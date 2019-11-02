Abdoulay Diaby merkezde oynamak istiyor

Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçında takımının ikinci golünü atan Abdoulay Diaby, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin 2. golünü kaydeden yıldız isim, bıçak sırtı bir durumda olduklarını ifade ederken, “Çok mutluyuz, daha kolay olabilirdi, maçı ilk yarıda bitirebilirdik. Bıçak sırtı bir durum oldu ama 3 puanla bitirdik” dedi.

Beşiktaşlı yıldız, konuşmasının devamında Abdullah Avcı’nın kendisini mevkisini değiştirmesine ilişkin yaptığı yorumda, “Merkezde oynadığımda, kale önünde olduğumda daha çok tehdit yaratabiliyorum ama kenarda da oynayabilecek ve tehlike yaratabilecek etkiye sahibim” dedi.