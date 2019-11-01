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Uluslararası Yoga Federasyonu BM’ye başvuruda bulundu
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Uluslararası Yoga Federasyonu BM’ye başvuruda bulundu

Bireysel ve toplumsal gelişimin bilinçli olması gerektiğini her fırsatta dile getiren Uluslararası Yoga Federasyonu, faaliyetlerini Birleşmiş Milletler çatısı altına taşımak için harekete geçti.

1 Kasım 2019 19:56

Kurulduğu 2013 yılından beri, kendinin farkında olan birey ve bilinçli gelecek nesiller için spor ve kişisel gelişim alanlarında faaliyet gösteren ve büyük kitleler tarafından tanınan Uluslararası Yoga Federasyonu’nun (UYF), Birleşmiş Milletler’e (BM) üyelik başvurusunu şu cümlelerle ifade edildi:

“Bilindiği üzere UYF kurulduğu günden itibaren, toplumun ve toplumu oluşturan bireyin bilinçlenmesi için pek çok faaliyet içinde bulunuyor. Önce Türkiye'de başlayan, daha sonra uluslararası arenaya yayılan faaliyetlerimize artık Dünyanın en büyük ve geniş tabanlı kuruluşu olan Birleşmiş Milletler partneri olarak devam etmemizin zamanı geldi. Bu üyeliğe karar vermemizin en büyük nedeni, dünya toplumu için daha organize ve geniş çaplı çalışma isteğimizdir. Bizler zaten UYF içinde gönüllü olarak gece-gündüz insanlık için çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler bizim bu amacımıza en uygun, en tepedeki örgüt, bu yapının içerisinde kendimizi daha iyi ifade edeceğimize inanıyoruz.”

Yoga sporunun insan bilincinin yükseltilmesinde en etkili araç olduğunu vurgulayan UYF yetkilileri, 2016 yılından beri uluslararası yoga yarışmaları düzenlediklerini, dünyanın pek çok ülkesinden yoga sporcusunun ilgi gösterdiği bu yarışmaların bir yenisinin daha 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacağını belirttiler.

Son güncelleme 19:56 | 1 Kasım 2019
BM uyf
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
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5 Sivasspor
9 4 15
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