Svitolina ve Pliskova yarı finalde

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri’nin 6. gününde Elina Svitolina ve Karolina Pliskova yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 6. gününde, Mor Grup karşılaşmaları oynandı. Turnuvaya 8 numaralı seribaşı olarak gelen son şampiyon Elina Svitolina ile sakatlanıp turnuvadan çekilen Bianca Andreescu yerine dahil olan Sofia Kenin karşılaştı.

Svitolina, 2 saat 10 dakika süren maçta 7-5 ve 7-6’lık setlerle 2-0 kazandı.

ZOR MAÇTA KAZANAN PLISKOVA

Gruptaki diğer maç ise bu yılın Wimbledon şampiyonu 5 numaralı seribaşı Simona Halep ile 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova’yı karşı karşıya getirdi. Pliskova, 1 saat 43 dakika süren maçta Halep’i 6-0, 2-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Organizasyonda yarın oynanacak yarı finallerde Karolina Pliskova, 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, Elina Svitolina ise dünya 7 numarası Belinda Bencic ile karşılaşacak.

Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.