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Süper Lig’in kadın yöneticileri bir araya geldi: ‘Atatürk’ün izinden yürümek…’
Süper Lig

Süper Lig’in kadın yöneticileri bir araya geldi: ‘Atatürk’ün izinden yürümek…’

Süper Lig ekiplerinin yönetim kurullarında görev alan kadın yöneticiler, Galatasaray'ın ev sahipliğinde toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Türk kadınına Sporu 3 Y 'Yap, Yönet, Yaşat’' sloganıyla seslenen üyeler ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdiler." denildi.

1 Kasım 2019 14:38

Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin yönetim kurullarında yer alan kadın yöneticiler Galatasaray Kulübünün ev sahipliğinde bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen organizasyonda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ercan, Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Fesci ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi Zorer’in katıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilk kez bir araya gelen kadın yöneticilerin ortak projeler üreteceği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Toplantı gündeminde kadın hakları konusunda öncü bir dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümek, ülkemizde ve Türk sporunda kadının hak ettiği şekilde yerini konumlandırmaya katkı sağlama konusu görüşüldü. Türk kadınına Sporu 3 Y ‘Yap, Yönet, Yaşat'’ sloganıyla seslenen üyeler ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdiler.”

Son güncelleme 14:38 | 1 Kasım 2019
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OGP
1 Alanyaspor
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2 Fenerbahçe
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