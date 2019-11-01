Son dakika! Trabzonspor’da Sturridge şoku…

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Trabzonspor’a bir kötü haber de İngiliz yıldızı Sturridge’den geldi… Medipol Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen ve 60.dakikada oyundan çıkan Sturridge’in çekilen MR’ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edildi. Trabzonspor, İngiliz yıldız Daniel Sturridge’in sakatlığı nedeniyle 1 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Trabzonspor’da bu sezon Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel ve Ivanildo da sakatlık yaşayan isimler olmuştu.

Sturridge iyileşme sürecine bağlı olarak Göztepe, Krasnodar, Alanyaspor, Ankaragücü maçlarında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şöyle;

“Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, ‘Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir’ dedi.”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: `19 yıl sonra ilk kez...` Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün kümülatif borcunun 925 milyon TL olduğunu belirterek, Ancak bundan 85 milyon TL´lik İstanbul´da TMSF´den satın aldığımız benzin istasyonunu satışı olacak. O yüzden borcumuz 840 milyon TL´ye gerilemiş olacak. Zor bir görevde bayrağı devralıp kulübün son 19 yılında ilk kez `borcu azaltan´ bir yapıya kavuşmasını yönetim kurulum ve profesyonel çalışanlarım ile uzun ve meşakkatli çalışmalar sonunda elde ettik ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku