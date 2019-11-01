SON DAKİKA Galatasaray’da şok sakatlık!

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada Şener Özbayraklı, şanssız bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 51’inci dakikasında rakibinden sıyrılmak için depar atan Şener Özbayraklı, koşusunu tamamlayamadı.

Arka adalesinden sakatlık yaşayan Şener Özbayraklı, oyuna devam edemedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlanan Şener Özbayraklı’nın yerine Mariano’yu oyuna dahil etti.

FATİH TERİM’DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şener Özbayraklı’nın sakatlığı ile ilgili açıklamada “Şener bizim için Mariano ile bebare çok önemli bir oyuncu… Real Madrid gibi maçlarda böyle hızlı oyunculara ihtiyacımız var. Uzun bir süre bizimle olmayabilir. Real Madrid maçında oynamayacak ama Madrid’e tedavi olmaya gidecek. En az 10 gün bizimle birlikte olmayacak. Üzücü bir durum tabi” dedi.