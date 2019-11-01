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Son dakika… Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edildi
Süper Lig

Son dakika… Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edildi

Beşiktaş'ta sakatlık sürecini atlatan Burak Yılmaz, Abdullah Avcı tarafından Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

1 Kasım 2019 12:17

Siyah beyazlılarda bir süredir sakatlığı devam eden ve oynayıp oynayamacağı belli olmayan Burak Yılmaz’dan sevindirici haber geldi… Beşiktaş Kulübü’nün açıkladığı 21 kişilik kadroda Burak Yılmaz’ın da adı yer aldı. Süper Lig’in 10.haftasında oynanacak Antalyaspor deplasmanında Burak Yılmaz’ın forma giymesi bekleniyor.

Aktarılan bilgilara göre Burak Yılmaz’ın teknik direktör Abdullah Avcı ile özel olarak görüştüğü ve sakat olmasına rağmen takımı ile beraber olmak istediği aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın Burak’a ilk 11’de görev vermese de maçın gidişatına göre oyunda değerlendirebileceği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş’ta Douglas, N’Koudou ve Dorukhan Toköz, sakatlıkları sebebiyle Antalya kafilesinde yer almayan isimler oldu.

Son güncelleme 12:26 | 1 Kasım 2019
Antalyaspor beşiktaş burak yılmaz sakatlık süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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