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Şampiyon Galatasaray Erkek Voleybol Takımı statta!
Süper Lig

Şampiyon Galatasaray Erkek Voleybol Takımı statta!

Fenerbahçe’yi mağlup ederek Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kupa ile tribünleri turladı.

1 Kasım 2019 21:42

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Voleybolcular ve teknik ekip, Süper Lig'in 10. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde tribünleri dolaştı. Sarı-kırmızılılar, saha kenarından kupa ile stadı turladı.

Taraftarlar da şampiyon voleybolculara tezahüratlarda bulundu. Öte yandan final müsabakasının görüntüleri de barkovizyondan gösterildi. 01 Kasım 2019 Galatasaray Çaykur Rizespor maçı öncesi Lösemili Çocuklar Haftası`na dikkat çekildi Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında futbolcular ve hakemler, Lösemili Çocuklar Haftası`na farkındalık için sahaya maske ile çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:42 | 1 Kasım 2019
galatasaray Galatasaray HDI Sigorta süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
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