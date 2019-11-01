Şampiyon Galatasaray Erkek Voleybol Takımı statta!

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Voleybolcular ve teknik ekip, Süper Lig'in 10. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde tribünleri dolaştı. Sarı-kırmızılılar, saha kenarından kupa ile stadı turladı.

Taraftarlar da şampiyon voleybolculara tezahüratlarda bulundu. Öte yandan final müsabakasının görüntüleri de barkovizyondan gösterildi. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı öncesi Lösemili Çocuklar Haftası`na dikkat çekildi Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında futbolcular ve hakemler, Lösemili Çocuklar Haftası`na farkındalık için sahaya maske ile çıktı. İlgili Haberi Oku