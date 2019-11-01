Roma Teknik Direktöründen Mert Çetin’e övgü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’nın teknik direktörü Paulo Fonseca, sarı-kırmızılı takıma bu sezon başında transfer olan milli futbolcu Mert Çetin’in başarılı bir oyuncu olduğunu ve takımda yer edinme imkanının olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, Serie A’nın 11’inci haftasında iç sahada oynayacakları Napoli maçı öncesinde kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. Fonseca, Milan ve Udinese maçlarında oyuna sonradan girmesine karşın iyi oyunuyla dikkati çeken Mert Çetin’in performansıyla herkesi etkilediğini belirterek, “Takımda yer edinme imkanı var. Başarılı bir oyuncu her gün kendini geliştiriyor” dedi.

Paulo Fonseca, Mert Çetin’in takımı başarıya götürecek kilit oyunculardan biri olabileceğini dile getirdi.

Cengiz döndü, Mert Çetin ısınıyor! Roma zorlanmadı... Medipol Başakşehir`in UEFA Avrupa Ligi`ndeki rakiplerinden Roma, ligde Udinese`yi sahasında 4-0 mağlup etti. Cengiz Ünder sakatlıktan sonra ilk kez kadroda yer aldı ancak forma giyemedi. Geçen hafta ilk kez yeni takımının formasını giyen stoper Mert Çetin de oyuna sonradan dahil oldu. İlgili Haberi Oku

Mert Çetin, sezon başında Gençlerbirliği’nden Roma takımına 3 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

Mert Çetin, Roma formasını Serie A’da ilk kez 9. haftadaki Milan maçında giymişti. Sarı-kırmızılı takımın sahadan 2-1 galip ayrıldığı mücadelede Mert Çetin, 77. dakikada Leonardo Spinazzola’nın yerine oyuna dahil olmuştu.

Milli oyuncu, 10’uncu haftada da Roma’nın Udinese ile deplasmanda yaptığı ve 4-0 kazandığı maçın, 69. dakikasında Javier Pastore’nin yerine oyuna girmişti.