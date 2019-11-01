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Real Madrid’in yıldızı Gareth Bale, Leganes maçı bitmeden stattan ayrıldı!
İspanya La Liga

Real Madrid’in yıldızı Gareth Bale, Leganes maçı bitmeden stattan ayrıldı!

La Liga devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Gareth Bale, Leganes maçının bitimin 10 dakika kala stattan ayrıldı. Galli futbolcunun bu hareketi gündeme oturdu.

SKOR DIŞ HABER 1 Kasım 2019 11:12

İspanya ekiplerinden Real Madrid’in yıldız futbolcusu Gareth Bale, Leganes maçı bitmeden stattan ayrılınca gündeme oturdu.

Real Madrid’in 5-0 kazandığı maçta kadroya alınmayan Galli futbolcu, mücadeleyi Santiago Bernabeu tribünlerinden takip etti.

Ancak maçın bitmesine 10 dakika kala stattan arabasıyla ayrılan Bale, kameralara yakalandı. Kulübün kurallarına göre futbolcular 80. dakikadan önce stattan ayrılmaları halinde para cezasına çarptırılıyor.

Maç sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Rael Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, “Onunla soyunma odasında konuştum. İzinli olduğu için stattan erken ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Bu durum Bale’in ilk kez yaptığı bir şey değil. Tecrübeli futbolcu daha önce Real Sociedad ile oynanan maçn 78. dakikasında stattan ayrılmıştı.

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Son güncelleme 11:12 | 1 Kasım 2019
Gareth Bale Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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