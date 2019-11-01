Real Madrid’in yıldızı Gareth Bale, Leganes maçı bitmeden stattan ayrıldı!

İspanya ekiplerinden Real Madrid’in yıldız futbolcusu Gareth Bale, Leganes maçı bitmeden stattan ayrılınca gündeme oturdu.

Real Madrid’in 5-0 kazandığı maçta kadroya alınmayan Galli futbolcu, mücadeleyi Santiago Bernabeu tribünlerinden takip etti.

Ancak maçın bitmesine 10 dakika kala stattan arabasıyla ayrılan Bale, kameralara yakalandı. Kulübün kurallarına göre futbolcular 80. dakikadan önce stattan ayrılmaları halinde para cezasına çarptırılıyor.

IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv! BALE SE FUE del Bernabéu en el minuto 82. #ChiringuitoBale pic.twitter.com/keKDkWABhQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 31, 2019

Maç sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Rael Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, “Onunla soyunma odasında konuştum. İzinli olduğu için stattan erken ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Bu durum Bale’in ilk kez yaptığı bir şey değil. Tecrübeli futbolcu daha önce Real Sociedad ile oynanan maçn 78. dakikasında stattan ayrılmıştı.

Gareth Bale futbolu bıraktıktan sonra yapacağı sporu açıkladı! Real Madrid`in yıldız futbolcusu Gareth Bale, futbolu bıraktıktan sonra golfle ilgilenebileceğini söylerken İspanya`daki hayatından memnun olduğunu dile getirdi. İlgili Haberi Oku