O kulüp ‘asker selamı’ yüzünden gönderilen Durmuş Ali Tınkır’a kapılarını açtı!

Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri maçlarında Estonya ve Belçika’yı yenerek play-off oynama şansı elde eden Türkiye Erkek Hentbol Milli Takımı'nda sporcular son maçta galibiyet pozunu asker selamı vererek yapmıştı. Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen Durmuş Ali Tınkır ile AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul’un kulüpleri, ‘Asker selamı' verdikleri gerekçesi ile sporcuların sözleşmesini fesih etti.
Ajansspor’un haberine göre Antalyaspor Kulübü, sağ oyun kurucu pozisyonunda oynayan Durmuş Ali Tınkır’a kapılarını açtı.
Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, “Hem Durmuş Ali hem de Yunus çok kaliteli sporcular. Böylesine hoş olmayan durumdan sonra milli oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz sezon başında Durmuş Ali Tınkır ile prensipte anlamıştık. Kendisi yurt dışı transferi gerçekleşmezse Antalyaspor’da oynamaya sıcak baktığını söylemişti. Bizim transfer planlamamızda olan bir oyuncuydu. Durmuş Ali Tınkıriçin üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.