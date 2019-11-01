O kulüp ‘asker selamı’ yüzünden gönderilen Durmuş Ali Tınkır’a kapılarını açtı!

Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri maçlarında Estonya ve Belçika’yı yenerek play-off oynama şansı elde eden Türkiye Erkek Hentbol Milli Takımı'nda sporcular son maçta galibiyet pozunu asker selamı vererek yapmıştı. Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen Durmuş Ali Tınkır ile AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul’un kulüpleri, ‘Asker selamı' verdikleri gerekçesi ile sporcuların sözleşmesini fesih etti.

Ajansspor’un haberine göre Antalyaspor Kulübü, sağ oyun kurucu pozisyonunda oynayan Durmuş Ali Tınkır’a kapılarını açtı.

Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, “Hem Durmuş Ali hem de Yunus çok kaliteli sporcular. Böylesine hoş olmayan durumdan sonra milli oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz sezon başında Durmuş Ali Tınkır ile prensipte anlamıştık. Kendisi yurt dışı transferi gerçekleşmezse Antalyaspor’da oynamaya sıcak baktığını söylemişti. Bizim transfer planlamamızda olan bir oyuncuydu. Durmuş Ali Tınkıriçin üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi. Yunanistan`daki skandalın perde arkası! `Asker Selamı` için siyasi baskı yapıldı... Asker selamı verdiği için milli oyuncu Durmuş Ali Tınkır`ın sözleşmesini fesheden Olympiakos Kulübü`nün siyasi baskılardan etkilendiği ve gelen tepkiler nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Öte yandan yeni bir gelişme de AEK`da yaşandı. AEK da taraftar baskısına direnemeyerek Türk oyuncusu Yunus Özmusul`un sözleşmesini 3 ay dondurma kararı aldı. İlgili Haberi Oku