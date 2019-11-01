Murat Cavcav, teknik adam konusunda İlhan Cavcav’ı aratmıyor

Babası İlhan Cavcav’ın vefatından sonra 18 Şubat 2017’de Gençlerbirliği başkanı olan Murat Cavcav, bugüne kadar 5 farklı isimle çalıştı.

Oğul Cavcav bu isimlerin hepsini görevden aldı. Başkanlık koltuğuna oturduğu tarihte mevcut teknik adam Ümit Özat ile devam kararı alan Murat Cavcav, 31 Ağustos 2017’de Özat ile yolları ayırdı. Murat Cavcav, ardından 5 Eylül-20 Kasım 2017 tarihleri arasında Mesut Bakkal ile çalıştı. Bakkal’ı da görevden alan Murat Cavcav, 22 Kasım 2017’de yeniden Ümit Özat ile anlaşma sağladı. Ancak ikinci Özat dönemi 18 Mayıs 2018’de kapandı. Ümit Özat’ın görevine de son veren Oğul Cavcav, 4 Temmuz 2018’de Erkan Sözeri’yi takımın başına getirdi. Sözeri de 5 Mart 2019’da Gençlerbirliği’nden ayrıldı.

Erkan Sözeri’den sonra Murat Cavcav takımı İbrahim Üzülmez’e teslim etti. Genç teknik adam Başkent ekibinde 7 Mart 2019-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında görev yaptı. Üzülmez’le de anlaşamayan oğul Cavcav, bu sefer Beştepe’nin ve özellikle baba İlhan Cavcav’ın “nöbetçi teknik adamı” Mustafa Kaplan ile el sıkıştı. 18 Haziran 2019’da işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, da 29 Ekim 2019’da Murat Cavcav tarafından görevden alındı.

YENİ TEKNİK PATRON HAMZAOĞLU

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Gençlerbirliği, dün akşam Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır. Başkanımız Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği’nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek şunları ifade etti:

‘Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu’nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum.”‘

MURAT CAVCAV DÖNEMİNİN TEKNİK ADAMLARI

– Ümit Özat (18 Şubat 2017-31 Ağustos 2017)

– Mesut Bakkal (5 Eylül 2017-20 Kasım 2017

– Ümit Özat (22 Kasım 2017-18 Mayıs 2018)

– Erkan Sözeri (4 Temmuz 2018-5 Mart 2019)

– İbrahim Üzülmez (7 Mart 2019-30 Mayıs 2019)

– Mustafa Kaplan (18 Haziran 2019-29 Ekim 2019)