MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 76-79 Zalgiris Kaunas | Kanarya’nın kabusu sürüyor!

Euroleague’de normal sezonun 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas’ı konuk etti. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ve yükseliş arayan Fenerbahçe üstün götürdüğü ve bitime 1.46 dakika kala 76-69 ile 7 sayı farkla önde olduğu maçta konuğuna 79-76’lık skorla mağlup oldu ve beşinci yenilgisini aldı.
Temsilcimizde Nando de Colo, 29 sayı ile maçın en skorer ismi olurken onun performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Kostas Sloukas ise 13 sayı ve 9 asistle katkı verdi. Altıncı haftada üçüncü galibiyetini alan Zalgiris’te ise Marius Grigonis 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Zach Leday ise 16 sayı kaydetti.