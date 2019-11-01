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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 76-79 Zalgiris Kaunas | Kanarya’nın kabusu sürüyor!
Euroleague

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 76-79 Zalgiris Kaunas | Kanarya’nın kabusu sürüyor!

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki kabusu sürüyor. Konuğu Zalgiris Kaunas karşısında bitime 1 dakika 46 saniye kala 76-69 üstün konumda olan temsilcimiz 79-76 ile mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, 6. haftada 5. kez parkeden yenik ayrıldı.

1 Kasım 2019 23:21

Euroleague’de normal sezonun 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas’ı konuk etti. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ve yükseliş arayan Fenerbahçe üstün götürdüğü ve bitime 1.46 dakika kala 76-69 ile 7 sayı farkla önde olduğu maçta konuğuna 79-76’lık skorla mağlup oldu ve beşinci yenilgisini aldı.

Temsilcimizde Nando de Colo, 29 sayı ile maçın en skorer ismi olurken onun performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Kostas Sloukas ise 13 sayı ve 9 asistle katkı verdi. Altıncı haftada üçüncü galibiyetini alan Zalgiris’te ise Marius Grigonis 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Zach Leday ise 16 sayı kaydetti. 01 Kasım 2019 Fenerbahçe Beko`nun yıldızı Luigi Datome, son 10 yılın en iyilerine aday! Euroleague`de son 10 yıla damga vuran 10 basketbolcunun seçilmesi için belirlenecek 50 aday arasına, Luigi Datome de girdi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:21 | 1 Kasım 2019
euroleague Fenerbahçe Beko zalgiris kaunas
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
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