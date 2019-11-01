Kayserispor-Bayrampaşaspor maçında kaçan gol şaşkına çevirdi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Bayrampaşaspor’u ağırlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında bulduğu 2 golle bir üst tura yükselen taraf oldu.

Sarı kırmızılı ekibin gollerini 95. dakikada Ümran Zambak ve 117. dakikada Hasan Hüseyin Acar kaydederken karşılaşmanın 114. dakikasında yaşanan bir pozisyon izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bayrampaşaspor oyuncularının ofsayt beklediği için durakladığı bir pozisyon sonrasında Kayserisporlu Ziya Alkurt, kaleci Cengizhan Şarli ile karşı karşıya kaldı.

Kaleciyi çalımlamak isteyen Ziya Alkur başarılı olamayınca topu yanındaki arkadaşı Ümran Zambak’a verdi. Genç futbolcu topla fazla oyalanınca yüzde 100’lük bir gol pozisyonu boşa harcanmış oldu ve Bayrampaşaspor savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

Bu pozisyon sosyal medyada günün konusu olurken iki futbolcu kaçan pozisyon sonrasında uzun süre yerden kalkamadı.

Maçı anlatan spiker pzoisyonu “İnanılmaz, inanılamaz bir pozisyonu harcadı” şeklinde yorumladı.