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Rizespor

İsmail Kartal: Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçında çalınan penaltı ile ilgili "Bize göre değil gibi. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

1 Kasım 2019 23:42

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’de Galatasaray’a 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İsmail Kartal, maçın dengeli başladığını belirterek, “Şansız bir golle geriye düştük. Hemen akabinde penaltıdan ikinci golü yedik. Bize göre değil gibi. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyun olarak baktığımızda rakibe çok fazla pozisyon vermeden maçı bitirdik” diye konuştu.

01 Kasım 2019 Çaykur Rizespor Başkanı şanssızlıktan yakındı Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada Bugün çocuklar fena oynamadı. Bizim takım kötü değildi. Gayet iyiydik ama şanssızdık dedi. İlgili Haberi Oku

İkinci yarıda birkaç pozisyon bulduklarını aktaran Kartal, “Ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Sonuç olarak bugün kaybettik. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Oyuncularımız erken yediğimiz şansız gollerden dolayı demoralize oldu. Biz moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu maç geride kaldı” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:01 | 2 Kasım 2019
Çaykur Rizespor galatasaray ismail kartal
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