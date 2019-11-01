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Hatayspor’da Kubilay Sönmez’e para cezası verildi
TFF 1.Lig

Hatayspor’da Kubilay Sönmez’e para cezası verildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Kubilay Sönmez'e, kulübü Hatayspor tarafından para cezası verildi.

1 Kasım 2019 21:07

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez’e para cezası verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla geçen hafta deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle kırmızı kart gören Kubilay’a 62 bin 624 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, cezanın kulübün disiplin talimatının ilgili maddesi gereğince uygulandığı kaydedildi.

Son güncelleme 21:07 | 1 Kasım 2019
hatayspor Kubilay Sönmez
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OGP
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9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Galatasaray
10 4 16
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